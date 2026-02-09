Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薄扶林野猪头卡铁栏 不断挣扎脚流血 渔护署人道处理

更新时间：22:56 2026-02-09 HKT
发布时间：22:56 2026-02-09 HKT

一只野猪周一（9日）下午被发现于薄扶林沙宣道与域多利道交界，头部卡在路边栏杆，警方到场后通知渔护署到场协助下捕捉，随后进行人道处理。

事发于周一下午1时许，警方接报薄扶林沙宣道与域多利道交界，有一只野猪被困，头部卡在路边栏杆，受伤流血。根据网上图片所见，野猪的头部夹在铁栏之间动弹不得，状甚痛苦，其间牠不断挣扎导致腿部受伤流血。

发帖的网民形容野猪当时非常害怕，他随即陪在野猪身旁，「用同小狗沟通的手势及语调，尽量令小猪冷静，减少挣扎及二次伤害。警察亦高效地5分钟左右到场接力了。」

野猪的头部夹在铁栏之间动弹不得。threads图片
野猪的头部夹在铁栏之间动弹不得，其间牠不断挣扎，导致腿部受伤流血。threads图片
渔然理署回复查询时表示，今日（2月9日）下午约2时接获警方转介，指港岛沙宣道近域多利道有一头野猪被夹于路边栏杆，受伤流血。鉴于野猪伤势严重，署方随即派员到场，并与消防人员合作将其捕捉，其后进行人道处理。

渔护署指，该野猪为成年雌性，体长约1.4米，体重约100公斤。

