撞车碰瓷党｜商业罪案调查科搜旺角一律师行 检走多箱文件

突发
更新时间：20:46 2026-02-09 HKT
发布时间：20:46 2026-02-09 HKT

新型「撞车碰瓷党」近期引起各界关注，有司机在发生轻微交通事故后一段时间，疑被人无理追讨「天价」赔偿，更有指多宗同类案件均涉及同一律师行和医生，疑涉及「有组织」敲诈。警方商业罪案调查科早前以涉嫌「串谋诈骗」拘捕4人，包括索赔夫妇及两名疑为同党的医生。至今日（9日），商业罪案调查科到涉事律师行进行搜查，其间带走多箱文件，至晚上8时半左右离开。

警方早前召开记者会讲述新型「撞车碰瓷党」，指警方就事件作深入调查，目前检获可疑交通索偿个案增至超过100宗，发现一对同为37岁的本地夫妇涉及22宗申索个案，均在过去4至5年间发生，他们或报称为一辆私家车或一辆的士上的司机乘客，或报称是被车撞到的路人，都在上述轻微交通事故中自称受伤。

相关新闻：撞车碰瓷党｜被捕4人包括的士司机护士夫妇 全部获准保释候查

警方指涉案22宗交通事故的民事索偿则于近一年多时间发生，该对夫妇报称颈部受伤或轻微受伤，向涉事司机和保险公司民事索偿，当中最高一宗金额超过30万元，索偿范围包括汽车维修费、病假期间损失收入、律师费及医疗费等。

警方检视该对夫妇提交相关文件后，发现两人疑曾使用虚假文书，包括虚构的车房单据及收入证明，并使用多张医生纸以获取长期病假，其后再调查揭发更多同类个案。警方其后拘捕3男1女，包括上述夫妇及两名分别56岁及69岁本地医生。4人早前已获准保释候查，须于三月上旬向警方报到。

