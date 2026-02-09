屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
更新时间：08:52 2026-02-10 HKT
发布时间：20:16 2026-02-09 HKT
屯门发生命案。周一（9日）傍晚6时41分，警方接获报案，指一名60多岁男子被发现倒卧于屯门井头中村一村屋内，昏迷不醒。救援人员到场，证实男子头部有伤，当场死亡。人员认为事件有可疑，交由屯门警区重案组接手，将案件暂列「谋杀」，经调查后拘捕死者的妻子，怀疑她用硬物袭击死者导致死亡。
据了解，死者姓陈63岁，与其太太及女儿居住于上址。女儿早上外出返学，至晚上6时返回住所时，发现死者倒卧于住所睡房的床上，于是向邻居呼救代为报案。据悉，死者头部严重受伤，并有不寻常的伤势，怀疑由钝器造成。
警员封锁现场进行调查，案件仍在调查当中，交由屯门警区重案组第一队跟进。警方稍后将安排为死者进行验尸，以确定其死因。死者的妻子事后配合协助警方调查。期间她情绪激动崩溃痛哭，救护员其后奉召到场，将她送往屯门医院接受检查。
