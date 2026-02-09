Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻

突发
更新时间：08:52 2026-02-10 HKT
发布时间：20:16 2026-02-09 HKT

屯门发生命案。周一（9日）傍晚6时41分，警方接获报案，指一名60多岁男子被发现倒卧于屯门井头中村一村屋内，昏迷不醒。救援人员到场，证实男子头部有伤，当场死亡。人员认为事件有可疑，交由屯门警区重案组接手，将案件暂列「谋杀」，经调查后拘捕死者的妻子，怀疑她用硬物袭击死者导致死亡。

据了解，死者姓陈63岁，与其太太及女儿居住于上址。女儿早上外出返学，至晚上6时返回住所时，发现死者倒卧于住所睡房的床上，于是向邻居呼救代为报案。据悉，死者头部严重受伤，并有不寻常的伤势，怀疑由钝器造成。

警员封锁现场进行调查，案件仍在调查当中，交由屯门警区重案组第一队跟进。警方稍后将安排为死者进行验尸，以确定其死因。死者的妻子事后配合协助警方调查。期间她情绪激动崩溃痛哭，救护员其后奉召到场，将她送往屯门医院接受检查。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
15小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
17小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
12小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
11小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT
主教山僭建｜芳姐站毛泽东像前拒离开 与地政总署人员一度对峙 政府再延清场期限
01:35
主教山僭建｜芳姐站毛泽东像前拒离开 与地政总署人员一度对峙 政府再延清场期限
社会
11小时前
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT
东张西望丨直击土瓜湾街市大群老鼠任食生猪肉 新鲜猪肉随地摆 市民进食恐致命扬言罢买
东张西望丨直击土瓜湾街市大群老鼠任食生猪肉 新鲜猪肉随地摆 市民进食恐致命扬言罢买
影视圈
12小时前
前《爱回家》险死男星倡「合约婚姻」：老婆玩两年先谂续约  自嘲人穷身体差  离婚多年认心理变态
前《爱回家》险死男星倡「合约婚姻」：老婆玩两年先谂续约  自嘲人穷身体差  离婚多年认心理变态
影视圈
10小时前
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
笋盘推介
23小时前