Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惩教署率更生青少年赴内地交流 助认识国情与科技发展

突发
更新时间：19:29 2026-02-09 HKT
发布时间：19:29 2026-02-09 HKT

为进一步培养青少年更生人士的国家观念及正确价值观，惩教署人员率领已完成服刑并正接受监管的青少年参与「湾区体验交流团2026」，前往位于粤港澳大湾区的佛山及珠海进行三日两夜交流，认识国家历史文化和不同领域的发展。

14名更生青少年上周六（7日）在佛山展开交流团行程，参观三谭革命事迹展览馆等地方，了解中国近代历史，并且与区内一间学校与当地师生交流，以了解当地的学习环境。随后他们到了当地一家中医院，认识中医药源远流长的历史及医疗体系的发展。

及后交流团转往珠海，于一间通用飞机公司及一间太空中心参与研学活动，分别了解国家的飞机研发、制造与运营服务，以及国家的航天科技成果，并参观一间智慧科技公司了解国家的无人船研发与应用。


参与交流团的青少年阿明（化名）已多年没有踏足内地。阿明表示，在2019年「黑暴」期间，他和他的朋友被报章煽动和误导，走到街上作出暴力行为，其后要承受法律后果而入狱。在惩教署的更生服务帮助下，阿明希望能改过自新、融入社会，为香港、祖国作出贡献。

他续说，他以往因被误导而对内地存有误解，此行让他大开眼界。他不仅认识中国历史文化，更首次乘坐高铁及参观科技企业，切身感受到国家发展迅速。他感谢署方的悉心安排，让他重新认识祖国。

交流团属署方「沿途有『理』」更生计划之延伸。交流团对象是曾参与「黑暴」事件的受监管青少年，旨在透过实地走访、亲身观察，让参加者学习和了解源远流长的中国历史与文化底蕴，见证国家繁荣发展，从而加深对国情与国家发展的理解，并建立对国家的归属感及加强国民身分认同。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
03:13
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
社会
10小时前
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
笋盘推介
9小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？
94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？
影视圈
5小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
11小时前
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
9小时前
湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
保健养生
9小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
22小时前