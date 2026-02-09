惩教署率更生青少年赴内地交流 助认识国情与科技发展

为进一步培养青少年更生人士的国家观念及正确价值观，惩教署人员率领已完成服刑并正接受监管的青少年参与「湾区体验交流团2026」，前往位于粤港澳大湾区的佛山及珠海进行三日两夜交流，认识国家历史文化和不同领域的发展。



14名更生青少年上周六（7日）在佛山展开交流团行程，参观三谭革命事迹展览馆等地方，了解中国近代历史，并且与区内一间学校与当地师生交流，以了解当地的学习环境。随后他们到了当地一家中医院，认识中医药源远流长的历史及医疗体系的发展。

及后交流团转往珠海，于一间通用飞机公司及一间太空中心参与研学活动，分别了解国家的飞机研发、制造与运营服务，以及国家的航天科技成果，并参观一间智慧科技公司了解国家的无人船研发与应用。



参与交流团的青少年阿明（化名）已多年没有踏足内地。阿明表示，在2019年「黑暴」期间，他和他的朋友被报章煽动和误导，走到街上作出暴力行为，其后要承受法律后果而入狱。在惩教署的更生服务帮助下，阿明希望能改过自新、融入社会，为香港、祖国作出贡献。



他续说，他以往因被误导而对内地存有误解，此行让他大开眼界。他不仅认识中国历史文化，更首次乘坐高铁及参观科技企业，切身感受到国家发展迅速。他感谢署方的悉心安排，让他重新认识祖国。



交流团属署方「沿途有『理』」更生计划之延伸。交流团对象是曾参与「黑暴」事件的受监管青少年，旨在透过实地走访、亲身观察，让参加者学习和了解源远流长的中国历史与文化底蕴，见证国家繁荣发展，从而加深对国情与国家发展的理解，并建立对国家的归属感及加强国民身分认同。