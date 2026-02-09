入境处一连5日全港反黑工 14人被捕包括5现职外佣

入境处于2月5日至2月9日一连5日在全港各区展开代号「剑鱼」的反非法劳工行动。在该项打击外籍家庭佣工在港违反逗留条件的行动中，入境处共拘捕14人，包括7名怀疑非法劳工及7名涉嫌聘用非法劳工的雇主。



行动中，入境处人员一共搜查22个目标地点，包括餐厅、零售店舖、美容中心、发型屋、健身中心、宾馆、商业大厦及住宅大厦单位等。被捕的怀疑非法劳工为7名女子，年龄介乎22至55岁。当中5名为现职外佣、一名为逾期逗留的前外佣以及一名持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」）人士。

被捕的怀疑非法劳工从事发型屋助理、销售、或在合约地址以外的地方从事清洁及家务助理等工作。因涉嫌聘用非法劳工的7人分别为2男5女，年龄介乎39至69岁，他们均为涉案公司和餐厅的东主或负责人等。调查人员亦于行动中检获一张伪造的香港身份证副本。

怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片

