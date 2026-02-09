港男误信台妹「被逼良为娼」 疑恋爱脑发作代还债 两个月失$300万积蓄

情人节将至，不少人会趁佳节前上网认识新朋友，希望对方陪伴过节，可是心急却有机会误堕感情陷阱。警方指过去一周，接获至少15宗相关网上情缘骗案，总损失金额超过1,100万元，呼吁市民网上交友时，对方一提到钱及投资，又以不同借口要求银行转账，便要打醒十二分精神，慎防被骗。

警方表示，日前一名39岁男子报案，指去年11月透过Telegram交友群组结识一名自称来自台湾的女网友。对方声称「被逼良为娼」，短短两个月内以还债、处理亲人身后事等借口向事主借钱。 事主因「恋爱脑」发作，误信骗徒，分15次将超过300万元转账给对方。其后骗徒失联，事主才如梦初醒，始觉受骗。