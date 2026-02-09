土瓜湾参茸海味店遭撬闸爆窃 失值$60万花胶鱼翅及燕窝等

农历新年临近，土瓜湾马头围道187号地下一间参茸海味店舖遭贼人爆窃。今日（9日）早上9时16分，职员返回店舖准备开门营业时，赫然发现铁闸锁遭撬开，店内有被搜掠的痕迹，多个装载贵价参茸海味的玻璃樽被清空，于是报警求助。

人员到场调查，经点算后店舖损失约值60万元的花胶、鲍鱼、鱼翅及燕窝等贵价食材，另外亦有约3,000现金失窃。警方正翻查闭路电视，追缉贼人，案件交由九龙城警区刑事调查队第三队跟进。