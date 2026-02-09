观塘道老妇推纸皮过路挨货车撞 送院抢救不治

观塘发生致命车祸。今日（9日）清晨近6时，一辆中型货车沿观塘道快线往蓝田方向行驶，途至翠屏道交界时，撞倒一名正推着手推车的老妇。老妇被撞飞近30米后，重伤倒地。

救护员接报到场，老妇陷入昏迷，由救护车送往联合医院抢救，延至6时20分不治。

据了解，事发时老妇正推着载有纸皮的手推车，横越观塘道快线准备过马路，期间遭驶经货车撞倒。现场快线上留有一滩血途及大批散落的纸皮。警方正调查意外原因。

运输署宣布，因交通意外，鲤鱼门道（往油塘方向）近观塘游泳池的部份行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。车辆不能由鲤鱼门道（往旺角方向）右转入翠屏道。现时上址交通繁忙。