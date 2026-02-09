Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华荔邨单位天花灯起火冒浓烟 男邻居助救火 与女户主同不适送院

突发
更新时间：05:35 2026-02-09 HKT
发布时间：05:35 2026-02-09 HKT

荔枝角发生火警。周一（9日）凌晨2时许，当局接获报案赏荔楼8楼一名住户报案，指邻近一个单位发生火警，有大量浓烟由该单位冒出，烟雾更涌入其单位内。

消防接报后赶至现场，并协助疏散居民。消防人员进行单位时，火势已大致被救熄。初步调查，相信起火位置单位内的天花灯首先起火，其后更从天花脱落跌至地面。火警期间，一名男邻居在得悉事件后，进入起火单位协助救火，成功阻止火势蔓延。

事件中，涉事单位女户主及协助救火的男邻居怀疑吸入浓烟，，其中女户主需戴上氧气罩，由救护车送院治理；男邻居则在母亲及救护员陪同下登上救护车接受检查。消防正调查起火原因。

