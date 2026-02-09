Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀内地客不满网约车迟到 与司机爆争执遇袭 脸伤送院

突发
更新时间：02:16 2026-02-09 HKT
发布时间：02:16 2026-02-09 HKT

尖沙咀发生涉及网约车的袭击事件。周六（8日）晚上约9时许，警方接获一名40岁内地男子报案，指在么地道64号九龙香格里拉酒店对开，与一名男子发生争执，其间遭对方以手袭击，涉事男子其后逃去。

救护员到场后，男事主脸部受伤，清醒送往伊利沙伯医院治理。警方经初步调查，案件列作「袭击致造成身体伤害」，交由油尖警区刑事调查队第二队跟进，暂未有人被捕。

据了解，事主较早前透过网约平台召唤车辆，期间疑不满司机迟到，双方因而发生口角，随后演变成肢体冲突。

