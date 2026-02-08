韩国女团aespa亚博开演唱会 跨部门联合执法拘5旅客小贩

韩国人气女团aespa昨日及今日（7及8日）于亚洲博览馆举行一连两场《2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE-IN HONG KONG》演唱会，吸引大批歌迷到场观赏，其间有人在场外兜售应援物品及门票。海关联同入境处及警方于亚洲博览馆附近采取联合执法行动，打击流动小贩售卖侵权物品、非法劳工及非法兜售演唱会门票活动。执法人员进行试购行动期间，怀疑5名流动小贩以访客身份在港从事雇佣工作或参与业务。该5名流动小贩随即被入境处人员以怀疑非法劳工拘捕。被捕人为5名年龄介乎20至40岁的女子。



海关、入境处及警方会继续于盛事举行期间加强高调巡逻和执法，在会场附近严厉打击各类违法活动。

海关联同入境处及警方于亚洲博览馆附近采取联合执法行动，打击流动小贩售卖侵权物品、非法劳工及非法兜售演唱会门票活动。政府新闻处图片

海关提醒消费者应光顾信誉良好的店铺，如有怀疑，应先向有关商标持有人或其代理商查询。商户于采购物品时亦应小心谨慎，售卖冒牌物品属严重罪行，须负上刑责。根据《商品说明条例》，任何人销售或为售卖用途而管有冒牌物品，即属违法。一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁5年。



根据《版权条例》，任何人士销售或为售卖用途而管有侵犯版权物品，即属违法，一经定罪，最高可被判每件侵权物品罚款五万元及监禁四年。市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑冒牌活动。

任何人违反对他有效的逗留条件，即属犯罪。同时，所有旅客在未获入境处处长批准前，无论受薪与否，均不得在港从事任何雇佣工作，开办或参与任何业务。违例者会遭检控，一经定罪，最高刑罚为罚款五万元及监禁两年。协助及教唆他人违反逗留条件者同罪。市民可使用举报非法劳工专线3861 5000、传真2824 1166、电邮[email protected]，或登入入境处网址www.immd.gov.hk利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处举报雇用非法劳工活动。