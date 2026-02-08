Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

仁爱堂国庆杯慈善乒乓球赛 海关乒乓球队越战越勇终夺冠

更新时间：21:02 2026-02-08 HKT
发布时间：21:02 2026-02-08 HKT

香港海关乒乓球队昨日（7日）参加由仁爱堂主办的「仁爱堂国庆杯慈善乒乓球赛」，与5个政府队伍，包括各大纪律部队于屯门仁爱堂比拼球技。海关乒乓球队在小组赛迎战两支劲旅，分别是警务处及教育局并以首名出线。进入四强后，海关力拼入境事务处，最后以3:0胜出，杀入决赛。海关乒乓球队在冠军战再次迎战警务处，于激烈比拼下以2:0胜出，最终夺得国庆杯慈善球赛冠军。

海关表示感谢各位长官的支持，为比赛球员呐喊助威，令球员越战越勇。海关积极鼓励所有关员透过参加各种有益身心的运动，建立健康和正向的生活，实现工作与个人发展的平衡。

海关乒乓球队夺得国庆杯慈善球赛冠军。香港海关facebook图片
海关乒乓球队夺得国庆杯慈善球赛冠军。香港海关facebook图片
海关乒乓球队夺得国庆杯慈善球赛冠军。香港海关facebook图片
海关乒乓球队夺得国庆杯慈善球赛冠军。香港海关facebook图片
香港海关乒乓球队昨日参加由仁爱堂主办的「仁爱堂国庆杯慈善乒乓球赛」。香港海关facebook图片
香港海关乒乓球队昨日参加由仁爱堂主办的「仁爱堂国庆杯慈善乒乓球赛」。香港海关facebook图片

