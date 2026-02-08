全运义工嘉许礼 海关荣获积极参与团体奖 退休海关得优质服务奖
发布时间：19:16 2026-02-08 HKT
海关助理关长（行政及人力资源发展）黄蕙荃昨日（7日）出席在香港单车馆举行的「十五运会和残特奥会香港赛区义工嘉许礼」，并代表香港海关上台接受大会颁发「积极参与团体奖」，以表扬部门对活动支持及义工们的贡献。
海关指过去1年，接近130名现职及退休海关关员参与「十五运会和残特奥会香港赛区义工计划」，他们更肩负起督导工作，以义工领袖身份带领来自不同背景的义工于比赛场地提供支援服务，确保活动顺利进行。
嘉许礼中，担任义工督导的退休海关罗琬文更获颁发「优质服务奖」，以表扬她于「颁奖典礼支援岗位」中悉心培训及照顾礼仪小姐的专业贡献。
