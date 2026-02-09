辅警系列｜大律师身兼调解员 亦为国际门萨会分区主席 无碍担当辅警服务大众

辅警队成员人才济济，平日身穿警服于大街小巷服务市民的辅警李晓华，背后其实拥有多方面社会服务经验，当中包括监警会、交通审裁处。她同时身兼大律师及调解员、亦是以高智商为入会标准的「国际门萨会」(Mensa)香港分区主席，更于去年获颁「行政长官社区服务奖状」。即使要务众多，她仍选择利用公余时间于最前线服务市民，正如她说：「市民能够安享平稳的日常生活，其实有赖警察在背后的工作，只是这些工作往往不易被公众所察觉。我能够站在前线，协助维护社区治安、维持秩序和帮助有需要的人，相当有满足感。」

从丰富的社会服务经验中，她体会到社会上不同人士即使面对同一件事，应对的处理方式和看法也各不相同。正因如此，她认为前线警务工作既能让她发挥这些经验，又能让她学到更多知识，于是决定投考辅警。她在决定投考辅警前，曾经历一段矛盾挣扎的时期，主要担心体能难以应付800米跑步测试，起初对加入辅警队却步，因为首次试跑录得的时间距离达标还差很远，但在朋友的鼓励及指导下，慢慢修正呼吸节奏与配速技巧，加上勤于训练，最终在一个月内将成绩推快两分钟，成功通过甄选，「每次我向其他律师同行分享辅警工作，他们总是担心体能不达标，或是顾虑没有足够的空余时间，我便会分享自己的投考经历，而且辅警工作时间灵活，并非想像中耗时，如今已有几位律师同行准备投考。」



加入辅警队半年，Sylvia本以为每天会遇到很多刑事案件，但最常遇到的是协助处理市民求助、寻找失物等民生事宜，一次次于背后帮助市民，令她深有感悟：「看似琐碎，但总要有人处理，若非是受助者，一般市民鲜有留意警察的付出。扑灭罪行固然重要，但向无助市民伸出援手，同样是警察的职责，哪怕只是微小举动，也能为市民带来实质的帮助。」



她举例，去年于大坑舞火龙活动当值期间，遇到一位持拐杖、脚部受伤的女士因人群密集而情绪崩溃，于是主动上前关心，协助让对方逐渐平复心情，「见到市民因为我的简单举动重拾笑容，那份满足感相当真实。站在最前线、最贴地面对市民，我相信这很难在其他行业能感受得到。」



Sylvia亦提到，大律师工作相对较为「独立」，辅警工作则带来多元化体验和团队合作的机会，让她见到截然不同的社会面向，有助扩阔眼界。于前线工作期间，她见识到资深警员处理市民求助的技巧，并将自身作为调解员的经验应用其中，互相学习，而警务工作强调快速应变和情况评估，更有助提升自己于法庭上的应变及判断能力。



去年7月1日，Sylvia获颁「行政长官社区服务奖状」，表彰她在交通审裁处的贡献。由于她身为辅警，警队依例向她颁发「红鸡绳」。尽管身兼多职，她仍计划长远投入辅警工作，一方面累积前线经验，一方面希望鼓励更多专业人士加入辅警行列。

记者 麦键泷