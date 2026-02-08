屯门纵火案│19岁青年疑箍煲不遂 当着前度面前引火自焚

屯门纵火案内情曝光，消息称，19岁青年疑箍煲不遂，当着前女友面前淋酒精自焚，怀疑「假戏」真烧痛彻心扉，仓皇奔入厕所除衣救火，前女友的男伴协助救火亦遭波及烧伤，青年最终虽死里逃生，但涉「纵火」被捕。

引火自焚青年姓李，报称任职侍应，他右脚二级烧伤，需要送院治理。据了解，李男早年与姓张（19岁）IVE女生拍拖，最近情海翻波已经分手，惟他对前度一往情深，一直希望破镜重圆。

李男相约张女到黄金泳滩休憩处见面。资料图片

昨（7日）午4时左右，李男相约张女到黄金泳滩休憩处见面，张女带同姓钟（19岁）男同学赴约，其间李男要求复合被拒，情绪激动，当着张女面前淋酒精自焚，岂料火势一发不可收拾，烧入肉剧痛难熬，李男扑灭无果，奔进厕所将火衣除去，钟男见状上前协助脱去其衣物，右脚踝被烧伤。

李男事后眼见寻生觅死，张女亦无动于衷，垂头丧气返回家中。警方接报到场，钟男由救护车送院治理，同时发现现场有离奇焚烧痕迹，前往李男住所调查，寻回李男，当时他脚部烧伤，仍然清醒，涉嫌「纵火」被捕，且送院治理，案件交由屯门警区刑事调查队第三队跟进。

相关新闻：屯门19岁青年公厕内淋酒精自焚 自行救熄烧伤脚 涉纵火遭警拘捕