珍惜生命｜马鞍山利安邨15岁少女堕楼 送院不治

突发
更新时间：12:27 2026-02-08 HKT
发布时间：12:27 2026-02-08 HKT

今日（8日）早上10时37分，马鞍山利安邨利丰楼一名15岁少女堕楼，昏迷倒卧于平台上，保安员发现报案。救护员赶到，将她送往沙田威尔斯亲王医院抢救，惟终告不治。警员正调查女事主身份及堕楼原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

