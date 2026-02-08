香港仔18岁男遇劫失现金AirPods 3男先后落网 事发前疑因眼神问题起争执

香港仔发生行劫案。周日（8日）凌晨零时许，警方接获一名18岁印度裔男子报案，指他在南宁街遭多人抢劫，损失约数千元现金及一件电子产品。警员接报到场，随后在渔光道拘捕一名任职速递员的19岁巴基斯坦裔男子，涉嫌「行劫」。至于事主脸部及手部受伤，清醒由救护车送往玛丽医院接受治理。

据了解，事主在南宁街休憩处的士站等的士，其间与3名男子因眼神问题发生争执。事主被对方拳殴，导致面部受伤流血，之后更被抢去其身上的$5000港元现金和AirPods。

警方将案件交由西区警区反三合会行动组继续跟进，经进一步调查后，案件改列为「普通袭击」及「盗窃」。警员同日晚上于香港仔区以涉嫌「普通袭击」拘捕早前被捕的19岁巴基斯坦裔男子，其后再以涉嫌「普通袭击」拘捕另外两名男子，年龄分别是19岁及21岁，同样为巴基斯坦裔。警方调查显示，3人曾以手袭击事主，其中21岁男子偷走事主的财物，他亦涉嫌「盗窃」被捕，3人现正被扣留调查。消息指，被捕3人为朋友关系，与事主并不认识。