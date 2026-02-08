大角咀醉女角祥街持刀 清醒送院 街坊闻声误以为开枪
大角咀发生持刀事件。今日（8日）凌晨约12时，警方接获报案，指角祥街有人手持利刀。警员接报到场后，发现一名约40岁女子手持刀具，身上带有酒气，怀疑曾饮酒。经初步调查后，女子由救护车送往广华医院接受检查，事件中无人受伤，警方正跟进调查。
据了解，女子较早前在深旺道一带与他人发生口角，其后持刀前往角祥街。警方到场处理期间，要求对方保持冷静，期间怀疑曾发出巨响，有街坊在网上发文询问警员是否曾经开枪。
消息指，整个行动中警员并无开枪。
