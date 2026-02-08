大角咀醉女争执持刀被捕 街坊闻声误以为开枪

大角咀发生持刀事件。今日（8日）凌晨约12时，警方接获报案，指角祥街有人持刀。警员接报到场后，发现一名约40岁女子手持菜刀，身上带有酒气，怀疑曾饮酒。经初步调查后，女子由救护车送往广华医院接受检查，事件中无人受伤，警方正跟进调查。

据了解，40岁的女事主早前与男友的两名朋友在大全街和旺堤街一带发生争执，其后返回寓所取菜刀，再手持菜刀前往角祥街。警方到场处理期间，要求对方保持冷静，期间怀疑曾发出巨响，有街坊在网上发文询问警员是否曾经开枪。

警员接报到场调查事件。黎志伟摄

消息指，整个行动中警员并无开枪。

警方表示，凌晨零时11分接获途人报案，指一名女子与两名男子在大全街及旺堤街交界发生争执。人员接报到场，发现女子身上有酒气，并在其身上检获一把长约30厘米的菜刀，经初步调查，姓杜（40岁）女子涉嫌藏有攻击性武器被捕，现正被扣留调查。案件交由旺角警区刑事调查队第八队跟进。事件中无人受伤。