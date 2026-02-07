Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门19岁青年公厕内淋酒精自焚 自行救熄烧伤脚 涉纵火遭警拘捕 

突发
更新时间：23:28 2026-02-07 HKT
发布时间：23:28 2026-02-07 HKT

屯门发生纵火案。今日（7日）下午4时许，一名19岁姓李青年于青山公路-青山湾段一公厕内，向自己淋泼怀疑易燃液体并自焚，其后自行将火熄灭并离去。警方接报到场调查，并在大兴邨兴辉楼寻回男子，当时他脚部烧伤，幸仍然清醒，随即将他送往屯门医院治理。

警方初时将案件列作「发现怀疑精神紊乱人士」，消防经调查后在现场发现助燃剂，认为起火原因有可疑，警方随即将案件改列「纵火」，并将青年拘捕。他现正被扣留调查，案件交由屯门警区刑事调查队第三队跟进，正调查青年自焚原因。据了解，涉案的易燃液体为酒精。

 

 

