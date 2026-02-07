26岁女旅客经罗湖来港 携112只活鸟遭海关拘捕
发布时间：21:47 2026-02-07 HKT
香港海关于今日（7日）在罗湖管制站侦破一宗怀疑非法进口活雀鸟，检获112只活雀鸟，估计市值约1.5万元。
海关人员今日在罗湖管制站入境大堂截查一名26岁抵港女旅客，经检查后在其携带的手拉车内检获由鸟笼装载的112只怀疑非法进口活雀鸟，遂将她拘捕，案件已转交渔农自然护理署跟进。
根据《公众衞生（动物及禽鸟）规例》，没有有效健康证明书而进口禽鸟，即属违法，一经定罪，最高可被罚款2.5万元。
