海关破两毒品案检$220万大麻等毒品 3男女被捕

突发
更新时间：21:00 2026-02-07 HKT
发布时间：21:00 2026-02-07 HKT

香港海关昨日（6日）在香港国际机场和荃湾检获约10公斤怀疑大麻花、约2公斤怀疑大麻精、一批怀疑含大麻成份的软糖、朱古力和怀疑大麻油产品，以及约32克怀疑冰毒和一批怀疑毒品包装工具，该批怀疑毒品估计市值共约220万元，并拘捕3名怀疑涉案人士。
　　 
首宗案件中，一名36岁的女旅客昨日从泰国曼谷飞抵本港。海关人员清关时，在其寄舱行李箱中发现共重约5公斤、估计市值约100万元的怀疑大麻花，遂把该名女子拘捕。她已被控一项贩运危险药物罪，案件将于二月九日在西九龙裁判法院提堂。

案中检获的怀疑大麻花。政府新闻处图片
案中检获的怀疑大麻花。政府新闻处图片

　　 
第二宗案件中，海关昨午在荃湾进行反毒品行动，期间截查1男1女，分别44岁及38岁。其后，海关人员押解他们到附近一个工厦单位搜查，在单位内检获约5公斤怀疑大麻花、约2公斤怀疑大麻精、约1公斤怀疑大麻软糖、约4公斤怀疑大麻朱古力、65件怀疑大麻油产品，以及约32克怀疑冰毒和一批怀疑毒品包装工具，遂把他们拘捕。该批毒品估计市值约为120万元。

该批毒品估计市值共约120万元。政府新闻处图片
该批毒品估计市值共约120万元。政府新闻处图片

