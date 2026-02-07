元朗水蕉新村猫狗场屡被指环境恶劣 5病猫被爱协带走 警列虐畜无人被捕

元朗水蕉新村一个猫狗场被指不符合动物福利标准，爱协、渔护署及警方先后多次联合突击巡查，发现场内环境恶劣，逾百只狗未有登记有效狗牌，遂给予建议及警告，期望作出改善。至周五（6日），人员再突击巡逻狗场，发现场内有5只猫出现感冒病征，部份情况危殆，遂带走接受治疗，惟其中一只患病的猫情况迅速恶化，最终不治。警方将案件暂列「怀疑残酷对待动物」，暂未有人被捕。涉事猫狗场事后在facebook发文反驳指控，重申自己没有虐畜，又指「警察同埋渔护署都睇到我哋已经一路改善紧」。

被指饲养环境恶劣的猫狗场为「520 浪浪加油站」，位于元朗水蕉新村。消息指，爱协近日收到大量投诉，指猫狗场有多项不符合动物福利标准，遂于1月21日与渔护署及警方突击巡查，发现场内环境恶劣，随即给予建议及警告，期望作出改善。至周二（ 3日），渔护署再到场作跟进调查，发现狗场共有199只狗只，当中135只未有登记有效狗只牌照。

照片可见，狗场环境恶劣，非常污糟。爱护动物协会提供

有关部门于周五（6日）再巡查猫狗场，场主根据建议，增设新的饮水器，整体环境略有改善，但人员在其中一房间内再发现23只猫、5只狗及3只雀鸟。据了解，该房间环境极为污秽，部分动物健康状况未如理想，其中有4只猫更出现猫感冒病征，另有 1 只猫出现旧有伤口，爱协随即带走作进一步治理。虽然兽医发现部份动物情况危殆，但警方经调查后认为仍未有足够证据显示狗场干犯残酷对待动物条例，并未列作刑事罪行，及未有拘捕猫狗场负责人。警方亦于晚上安排爱协归还5只猫予场主，可惜其中一只猫因长期病患但未获得及时治疗，于途中不幸离世。

爱协：狗场存有照顾不当的情况

爱协向《星岛头条》表示密切关注事件进展，又指社会上仍有许多动物有待救助，但有部分人士出于善意收养大量动物，却因资源或能力所限，未能提供妥善照顾，不幸导致照护出现严重疏忽，呼吁所有动物收容场负责人及义工，应审慎评估自身能力，量力而为，确保在照顾的每一只动物均能获得合适照料与基本福利。

爱协其后补充，指本次个案存有狗场照顾不当的情况，惟相关执法部门暂未认为构成违法行为，对此深感遗憾，并已正式要求执法部门进一步跟进及深入调查事件。

警方：暂列怀疑残酷对待动物 未有人被捕

警方表示1月21日接获报案，指于元朗水蕉新村一狗场怀疑有人不恰当对待动物。元朗警区联同渔护署及爱协分别在1月21日及2月6日到该狗场调查。渔护署及爱协2月6日调查期间，发现狗场环境衞生有待进一步改善，并即时就环境卫生问题向负责人提出建议。此外，调查亦发现有5只猫只的健康欠佳，并由爱协带离现场作跟进检查及照顾。

警方续指同日晚上，爱协通知警方其中一只患病的猫只情况迅速恶化。经商讨后，警方联络及要求场地负责人尽快安排合适的动物医院处理患病猫只。患病猫只其后被送到动物医院，经医生初步诊断，其中一只患病的猫只被证实死亡，而另外4只猫只则交由医院进行治疗。相关猫只尸体现由相关机构保存，其后将转交相关部门进行检验，案件暂列「怀疑残酷对待动物」，交由元朗警区刑事调查队第十二队（动物罪案警察专队）跟进，暂未有人被捕。

渔护署：有狗只未领狗牌 会展开调查或考虑提控

渔护署表示近日接到多宗市民投诉，指上址有怀疑虐待动物的情况，就有关投诉，署方已于1月21日联同警方及爱护动物协会到场进行突击调查。在该次调查行动中，渔护署并未发现有动物受到残酷对待，惟有关处所整体饲养动物衞生环境有欠理想，渔护署及爱协人员向有关处所负责人提供改善建议。至周五上午，渔护署联同警方及爱协再次突击巡查有关处所，发现怀疑有人未及时为生病猫只寻求兽医治疗，可能涉及残酷对待动物，有关案件由警方跟进调查，案件中涉及五只猫只已由爱协人员带走治疗。另外，渔护署亦于调查行动期间，发现场内有狗只未领有有效狗只牌照，署方会展开调查，若有足够证据，会考虑提出检控。

涉事狗场强调无虐畜

「520 浪浪加油站」事后在facebook发文反驳指控，指自己多年出心出力照顾动物，每日忙于喂食及清洁，重申自己没有虐畜，又指早前已致电诊所及义工，希望能将被带走的5只猫送到兽医诊所接受治疗，却遭爱协指控疏忽照顾，没有即时将猫只带往兽医诊所，「警察同埋渔护署都睇到我哋已经一路改善紧…每一朝早我哋都畀完小朋友食嘢就清洁一路系咁清洁…真系要针对嘅无论做得好或者做得唔好都会有人针对，至于系咪我哋冇带啲猫狗睇医生，你哋点样谂就点样谂我哋亦都唔解释」。