线上游戏群组扬言年初一金钟站放「炸弹」警重案组拘War game发烧友

一名Ｗar game及打线上游戏的发烧友，于游戏群组讨论区上，扬言要在农历年初一，在港铁金钟站放炸弹，警方收到举报后，由中区重案组接手调查，昨日拘捕该名31岁本地无业汉，涉嫌「炸弹吓诈」及「管有仿制枪械」，并在其住所检获三支仿制枪。警方正调查其犯案动机。

中区警区刑事总督察许诺讲述案件时表示，今年1月27日，警方接获市民网上举报，指在玩手机线上游戏期间，发现一名玩家在游戏群组中，声称会在农历年初一于港铁金钟站放炸弹。中区警区重案组第三队随即接手调查案件，进行大量情报分析后，于昨日 2月6日在沙田区拘捕一名31岁姓钟本地男子，并在其住所检获三支仿制枪械。被捕男子仍然被扣查，钟男无业，与家人同住穗禾路的住宅单位。

重案组侦缉督察熊斯达表示，警方接获罪案讯息举报后，随即部署大量军装人员，包括军装巡逻小队、冲锋队、反恐特勤队等，到相关地铁站及附近一带进行大规模搜索，最后并没发现任何可疑物品。

中区警区重案组人员，透过网上情报分析，成功锁定该疑犯身份，昨晚在沙田区拘捕他，涉「炸弹吓诈」，在执行搜查令搜查其住宅期间，捡获共两支仿制步枪、一支仿制手枪，仿制枪械的零部件，包括弹夹、枪管、枪托、气罐及塑胶子弹等。警方亦同时检取ｗar game用的战术头盔、背心、腰带，但未有检获制造炸弹的危险品。稍后警方会将检取到的枪械，交由军械法证科进行检验，以查看有关枪械是否符合相关法例规定。

综合现阶段调查，警方相信该被捕男子单独行事，并无其他同党，他亦是一个军事装备及线上游戏的狂热者。虽然今次犯案只有一个人，但他威胁在香港其中一个最繁忙、人口最密集的港铁站放置炸弹，警方高度重视案件，继而迅速作出拘捕行动。

许诺补充，案件性质非常严重。互联网并非一个无法可依的领域，香港针对现实世界的法例，其实大部分适用于互联网世界。无论疑犯在那处犯案，警方都有决心及专业能力维护香港治安，一定将违法者绳之于法。

警方提醒市民，炸弹吓诈是一项严重罪行，一经定罪最高可被判处五年监禁。任何人管有仿制枪械，即属犯罪，一经定罪，最高刑罚可处罚监禁三年。