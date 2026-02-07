珍惜生命｜南昌邨4旬汉堕楼 平台昏迷送院不治 现场留遗书

深水埗发生堕楼案。昨日（6日）晚上9时许，南昌邨昌贤楼住户报案指，发现一名男子倒卧在大厦平台，怀疑从高处堕下。消防员到场将昏迷的事主救下，送往明爱医院抢救，惜最终证实不治。警方在现场检获遗书，初步相信案件无可疑。

警方经初步调查，证实死者为一名39岁姓钟男子，相信他从大厦一走廊位置堕下。警员在现场检获遗书，死因有待验尸后进一步确定。

