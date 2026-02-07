Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜南昌邨39岁男子堕平台送院亡 现场留遗书

突发
更新时间：02:21 2026-02-07 HKT
发布时间：02:21 2026-02-07 HKT

深水埗发生堕楼案。昨日（6日）晚上9时许，南昌邨昌贤楼住户报案指，发现一名男子倒卧在大厦平台，怀疑从高处堕下。消防员到场将昏迷的事主救下，送往明爱医院抢救，惜最终证实不治。警方在现场检获遗书，初步相信案件无可疑。

警方经初步调查，证实死者为一名39岁姓钟男子，相信他从大厦一走廊位置堕下。警员在现场检获遗书，死因有待验尸后进一步确定。

 

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

