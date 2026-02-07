珍惜生命｜南昌邨39岁男子堕平台送院亡 现场留遗书
更新时间：02:21 2026-02-07 HKT
发布时间：02:21 2026-02-07 HKT
发布时间：02:21 2026-02-07 HKT
深水埗发生堕楼案。昨日（6日）晚上9时许，南昌邨昌贤楼住户报案指，发现一名男子倒卧在大厦平台，怀疑从高处堕下。消防员到场将昏迷的事主救下，送往明爱医院抢救，惜最终证实不治。警方在现场检获遗书，初步相信案件无可疑。
警方经初步调查，证实死者为一名39岁姓钟男子，相信他从大厦一走廊位置堕下。警员在现场检获遗书，死因有待验尸后进一步确定。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
2026-02-06 12:12 HKT