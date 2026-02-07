Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜旺角花园街28岁男烧炭  业主上门揭发惜返魂无术

突发
更新时间：00:57 2026-02-07 HKT
旺角花园街周五（6日）下午揭发烧炭寻短案件。一名28岁男租户被发现在单位房间内昏迷不醒，身旁放有两盆烧过的炭。救援人员接报到场后证实男子已当场死亡。据悉，事主生前正受财务问题困扰，不排除因此走上绝路。

事发于下午4时38分，花园街125号龙旺大厦一名业主报案，怀疑住户在内晕倒。警方及救护员接报赶抵现场，进入单位后，发现28岁姓王男住客倒卧在房间内，当场证实不治。

警方在单位内未有检获遗书。据了解，事主生前因金钱问题感到困扰，警方初步相信事件并无可疑，死因则有待验尸后确定。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

