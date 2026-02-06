渣甸山嘉云台女子堕楼 送院后不治

今日（6日）晚上10时许，警方接获报案，指一名女子于渣甸山白建时道33号嘉云台的高处堕下，倒卧地上，昏迷不醒。救护员到场将她送往律敦治医院抢救，可惜最终不治，警方正调查女子身份及其堕楼原因。

女子送院抢救后，最终不治。黄文威摄

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk