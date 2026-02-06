Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨部门全港反黑工拘56人 3现职外佣钻空档从事宾馆清洁赚外快

突发
更新时间：21:15 2026-02-06 HKT
发布时间：21:15 2026-02-06 HKT

入境处于1月30日至昨日（2月5日）在全港多区展开反非法劳工行动，包括「曙光行动」、「促进行动」、「银翼行动」、联同劳工处执行的「彩虹行动」、联同香港警务处执行的「冠军行动」以及联同民政事务总署及劳工处执行的联合行动。行动中共拘捕43名怀疑非法劳工及13名涉嫌聘用非法劳工的雇主。

在入境处联同民政事务总署及劳工处的联合行动中，入境处人员搜查了多个目标地点，包括位于油尖旺区内的宾馆，共拘捕7名人士，包括6名怀疑非法劳工及1名涉嫌聘用非法劳工人士。被捕的6名怀疑非法劳工包括2男4女，年龄介乎29至51岁，其中3人为现职外佣，她们被捕时正在宾馆从事房间清洁的工作。而因涉嫌聘用非法劳工人士为1名女子，年龄75岁，为涉案宾馆的负责人。其余3名被捕的怀疑非法劳工均为杂工，包括2名持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」）的男子及一名逾期逗留的前外佣。

于其他的反非法劳工行动中，调查人员搜查了多个目标地点，包括食肆、清洁公司及装修单位等，共拘捕37名怀疑非法劳工及12名涉嫌聘用非法劳工的雇主。被捕的怀疑非法劳工为35男2女，年龄介乎26至56岁，当中1名男子持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」）。因涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为9男3女，年龄介乎33至61岁。有关涉嫌聘用上述非法劳工的雇主的调查仍然在进行中，不排除有更多人被捕。

怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片

