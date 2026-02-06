沙田、马鞍山及葵青等多区电压骤降 消防接多宗困䢂报告 中电：正跟进事件

今日（6日）傍晚新界部份地区发生电压骤降，翻查纪录，傍晚6时31分至6时59分消防处在大围、沙田及马鞍山区接获至少21宗困䢂报告，至于葵青、荃湾及青衣则接获至少19宗困䢂报告。

中电发言人回复《星岛头条》查询指，今日傍晚约6时29分，中电连接马鞍山至沙田的一组13万2千伏特供电线路录得短暂电压骤降，期间电力供应没有中断。

中电指，部分客户或公共设施可能会出现灯光转暗或闪烁情况；一些对电压改变较敏感的电力装置或会因启动保护装置而暂停运作。中电现正跟进事件。

