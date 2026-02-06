Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田、马鞍山及葵青等多区电压骤降 消防接多宗困䢂报告 中电：正跟进事件

突发
更新时间：20:44 2026-02-06 HKT
发布时间：20:44 2026-02-06 HKT

今日（6日）傍晚新界部份地区发生电压骤降，翻查纪录，傍晚6时31分至6时59分消防处在大围、沙田及马鞍山区接获至少21宗困䢂报告，至于葵青、荃湾及青衣则接获至少19宗困䢂报告。

中电发言人回复《星岛头条》查询指，今日傍晚约6时29分，中电连接马鞍山至沙田的一组13万2千伏特供电线路录得短暂电压骤降，期间电力供应没有中断。

中电指，部分客户或公共设施可能会出现灯光转暗或闪烁情况；一些对电压改变较敏感的电力装置或会因启动保护装置而暂停运作。中电现正跟进事件。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
9小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
4小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
谢霆锋大仔Lucas澳洲地铁拍拖断正？贴实火辣少女一动作证极宠溺  曾传恋大30岁滑雪教练
谢霆锋大仔Lucas澳洲地铁拍拖断正？贴实火辣少女一动作证极宠溺  曾传恋大30岁滑雪教练
影视圈
6小时前
巴士安全带｜政府宪报今刊宪删乘客须配用安全带条例
02:04
巴士安全带｜陈美宝认未能察觉不足、解说不够精准 将展开公众咨询 邀专家研究效用
社会
8小时前
打工仔行开食烟＝每年多放14日假？ 网民教非烟民睇齐 传授奉旨蛇王3招｜Juicy叮
打工仔行开食烟＝每年多放14日假？ 网民教非烟民睇齐 传授奉旨蛇王3招｜Juicy叮
时事热话
6小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
10小时前
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
01:34
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
影视圈
9小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
2026-02-05 12:19 HKT