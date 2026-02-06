Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年在即 警联飞行服务队一连4日反爆窃 海陆空加强巡逻

更新时间：20:27 2026-02-06 HKT
发布时间：20:27 2026-02-06 HKT

农历新年假期在即，预计市民会藉长假期外出旅游。有鉴于长假期为爆窃案高峰期，警方港岛总区冲锋队的野外巡逻队联同西区、中区、湾仔区、东区警区及水警南分区特遣队及军装巡逻小队，并动员港岛总区无人机队、机动部队及政府飞行服务队，于2月6日至2月9日期间，展开为期4日的跨部门联合反爆窃行动。

行动中，人员将重点巡查香港岛半山郊区及港岛南区水域一带邻近屋苑的山坡与密林，进行高调巡逻，并按策略于不同时段及地点设置路障截查可疑车辆及人士。警察无人机队及政府飞行服务队亦于上述地点进行夜间空域巡逻，以强化执法效能。


警方呼吁市民外出前应确保门窗锁妥及防盗系统正常运作，并避免存放贵重物品或大量现金於单位内。如市民透过屋苑闭路电视或留意到住所附近的山坡有可疑活动或可疑人士出没，应立即报警求助。警方会继续与社区保持紧密联系，加强警民合作，并透过情报主导部署，配合不定时巡逻及跨部门联合行动，携手打击罪案，保障市民财产安全。

 

