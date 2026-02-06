农历新年｜海关联旅监局巡查旅客购物热点 吁商户遵守商品条例

农历新年将至，香港海关与旅游业监管局今日（6日）展开联合巡查行动，于尖沙咀、红磡及土瓜湾等多个旅客购物热点加强巡查，向旅监局旗下已注册商户阐述合规经营要点，并提醒务必严格遵从《商品说明条例》规定。

海关提醒商户，销售务必诚信为本，标价须清晰准确，携手建立良好商誉，共建公平有序的营商环境，同时呼吁市民及旅客欢度佳节时保持警觉，购物前请细心比较价格及产品资料，如有疑问可即时向海关查询。海关特设快捷处理机制，优先跟进访港旅客紧急投诉，确保及时跟进。

海关指将持续加强节前巡查与执法，严厉打击不良营商手法，并透过多个渠道发放防骗资讯，让市民及旅客办年货时买得放心。如消费者怀疑遇上不良销售行为，应坚决拒绝交易并立即向海关举报。