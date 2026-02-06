龙虾湾谋杀案｜62岁主犯被控谋杀 明早东区裁判法院提堂

发生于1989年的西贡龙虾湾「五花大绑」谋杀案，其中62岁疑犯梅耀强潜逃近37年后，本周一在泰国曼谷落网，昨日（5日）晚上被押解返回香港，随即被香港警方拘捕。警方今日（6日）暂控他一项谋杀罪，案件将于明日（7日）上午在东区裁判法院提堂。

案件发生于1989年8月31日，警方接获市民报案，指在西贡龙虾湾的海滩发现一具尸体，证实死者是25岁中国籍男子。尸体被发现时，全身被埋在沙石堆中，头部、双手、双脚都被尼龙绳和胶带捆绑。法医经检查后，发现死者头骨破裂，大脑内部受损，并且是窒息致死。

警方经调查后，迅速锁定4名本地男疑犯的身份。在案发当日及翌日在香港境内捕获其中两名男子，第3名被捕人士则在2000年5月由内地移交香港警方跟进。3名被捕人当中两人分别被判谋杀及误杀罪成，分别判处终身及8年监禁。

警方表示，案件第4名疑犯，即昨日重案组拘捕的男子，他在案发翌日透过非法途径离开香港，警方经反复追查和分析，得知疑犯隐姓埋名，匿藏在泰国曼谷。香港特区政府与泰国当局联络，寻求当地警察的协助。2025年12月份，警方接获泰国警方通知，在曼谷发现疑犯踪迹，在确定疑犯身份及其非法逗留的身份后，泰国警方在周一将他拘捕。泰国警方发现疑犯时，他身上并无任何身份证明文件，证实他非法逗留在当地长达30多年的时间，于是用当地的入境条例处理，将他递解出境。疑犯抵港后，警方立即以涉嫌「谋杀」罪名将他拘捕。