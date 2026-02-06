Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙湾鱼类批发市场8车起火 黑烟冲天远处清晰可见 2人受伤送院

突发
今日（6日）下午3时许，警方接获多人报案，指深水埗钦州街西38号长沙湾鱼类批发市场的卸货区有一辆货车突然起火，黑烟冲天，更不时传出爆炸声，其后火势迅速蔓延，一发不可收拾，波及附近车辆。

消防接报到场开喉灌救，迅速将火救熄，相信现场有8辆车被焚毁，正调查起火原因。据了解，事件中有2人受伤，其中一名40岁姓曹男子昏迷送往玛嘉烈医院抢救，其余一名年约40岁的非华裔男子烧伤，清醒由救护车送往伊利沙伯医院治理，另

现场所见，有货车严重焚毁，烧净支架，附近的数辆货车亦被波及。

根据网上片段及相片所见，现场火光熊熊，大量黑烟升上半空，远处清晰可见，而整辆货车几乎被火海吞噬。

