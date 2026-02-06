长沙湾鱼类批发市场8车起火酿2伤 其中一人昏迷送院
更新时间：16:14 2026-02-06 HKT
发布时间：15:55 2026-02-06 HKT
发布时间：15:55 2026-02-06 HKT
今日（6日）下午3时许，警方接获多人报案，指深水埗钦州街西38号长沙湾鱼类批发市场的卸货区有一辆货车突然起火，黑烟冲天，更不时传出爆炸声，其后火势迅速蔓延，一发不可收拾，波及附近车辆。
消防接报到场开喉灌救，迅速将火救熄，相信现场有8辆车被焚毁，正调查起火原因。据了解，一名年约40岁的非华裔男子受伤，昏迷由救护车送往伊利沙伯医院抢救，另一人则清醒送往玛嘉烈医院治理。
现场所见，有货车严重焚毁，烧净支架，附近的数辆货车亦被波及。
根据网上片段及相片所见，现场火光熊熊，大量黑烟升上半空，远处清晰可见，而整辆货车几乎被火海吞噬。
最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT