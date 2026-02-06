Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵涌工厦8工人危站天台 拉横额追讨逾300万欠薪

突发
更新时间：15:25 2026-02-06 HKT
发布时间：15:25 2026-02-06 HKT

葵涌货柜码头葵顺工业中心，今（6日）中午12时32分，8名工人危站天台，拉起横额「有汗出冇（无）粮出」、「冇（无）良法团同宏业大判互相勾结」追薪。救援人员接报到场，展开游说后，各人终态度软化，返回安全位置。事件中没有人受伤。

8名工人一度危站天台追薪。刘汉权摄
8名工人一度危站天台追薪。刘汉权摄
警员到场调查。刘汉权摄
警员到场调查。刘汉权摄
工人拉起追薪横额。
工人拉起追薪横额。

 

警方调查后，得知该7男1女分别是属于一间水喉工程公司及一间油漆喷漆工程公司的工人，该批工人表示他们的二判是「协进工程」及「宏业工程」，该批工人指出「协进工程」分别拖欠他们150万水喉工程费及160万油漆工程费。

该批工人希望追讨欠款，带同横额「有汗出冇粮出」、「 冇(无)良法团同宏业大判互相勾结」到天台表达不满。劳工处代表到场调停后，建议工人前往位于葵兴政府合署处理有关是次的劳资纠纷，该批工人同意并自行到葵兴政府合署处理。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
3小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
药倍安心︱「吹哨者」郑曦琳被警方拘捕 涉披露个人资料
01:58
药倍安心︱网络起底持续四个月 涉披露受害人姓名、学校、地址等 「吹哨者」郑曦琳被捕 认发「起底」帖文
社会
4小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
01:34
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
影视圈
3小时前
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
影视圈
7小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
8小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
4小时前
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
时事热话
5小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 10:50 HKT