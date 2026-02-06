葵涌工厦8工人危站天台 拉横额追讨逾300万欠薪

葵涌货柜码头葵顺工业中心，今（6日）中午12时32分，8名工人危站天台，拉起横额「有汗出冇（无）粮出」、「冇（无）良法团同宏业大判互相勾结」追薪。救援人员接报到场，展开游说后，各人终态度软化，返回安全位置。事件中没有人受伤。

8名工人一度危站天台追薪。刘汉权摄

警员到场调查。刘汉权摄

工人拉起追薪横额。

警方调查后，得知该7男1女分别是属于一间水喉工程公司及一间油漆喷漆工程公司的工人，该批工人表示他们的二判是「协进工程」及「宏业工程」，该批工人指出「协进工程」分别拖欠他们150万水喉工程费及160万油漆工程费。

该批工人希望追讨欠款，带同横额「有汗出冇粮出」、「 冇(无)良法团同宏业大判互相勾结」到天台表达不满。劳工处代表到场调停后，建议工人前往位于葵兴政府合署处理有关是次的劳资纠纷，该批工人同意并自行到葵兴政府合署处理。