高利贷集团报假案迫债仔还钱 招揽14岁学生上门淋油 警拘28男女涉款2900万

警方发现高利贷及无牌放债集团，近年除利用刑事毁坏及刑事恐吓等手法，威迫欠债人还债外，更于凌晨时分致电999报案中心，虚报欠债人住所发生「 企图自杀」、「 暴力罪案」等紧急案件， 令警察及其他救援人员上门调查， 目的是骚扰欠债人及其家人，迫其还债。集团又招揽未成年学生，上门向债仔淋红油刑毁，警方经调查后过去两周采取执法行动，拘捕28名男女，包括3名未成年学生，最细年仅14岁学生，负责上门淋红油。有关放债集团涉及50宗刑事案件，共操控8个傀儡户口， 并于2024至2025年间， 处理近2900万犯罪得益。

消息称，3名未成年人士均为学生，在社交平台被招揽揾快钱，3人互不认识，负责上门淋红油收债。其余被捕人职业分别有地盘工人、售货员、侍应等。案中受害人均为中年人士，其中一人曾分开多次借贷约10万元。

新界南总区刑事部警司郑则恒讲述案情时表示，去年11月下旬，警方999报案中心分别接到两宗「企图自杀」及一宗「暴力罪行」的报案，三宗案件报称案发地点均为同一个位于新界南总区的住宅单位，警察到场后， 发现单位内并没有上述案件发生， 而报案人亦失去联络。经调查后， 发现该单位住户有无法偿还的高利贷， 住户曾经收过恐吓收数电话及讯息，而单位亦曾经被淋红油。

警方随即作出详细的情报分析及深入调查，最终成功锁定一个高利贷及无牌放债集团，涉嫌透过虚报欠债人住所发生紧急案件，使警察及其他救援人员上门调查，从而骚扰欠债人及其家人，威迫欠债人还钱，涉案的高利贷集团，于2025年8月至2026年1月期间，至少涉及额外16宗以收数为目的的虚报案件。

警方指，虚报案件的违法行为，会构成「浪费警力」或俗称「报假案」的刑事罪行，最高刑罚监禁6个月。 除严重浪费宝贵社会资源，更重要是令真正需要紧急服务的市民，错失及时得到援助的机会，严重危及市民生命财产安全，行为极度卑劣，警方对于涉案高利贷及无牌放债集团滥用紧急服务的行为，绝不容忍，必定严正执法。

同时，警方呼吁市民勿向高利贷集团借钱， 以今次案件其中一项高利贷为例，欠债人获批5万元，其中14000元被扣起作为手续费，实收36000元，欠债人每星期更加须要支付3000元利息，相关贷款年利率高达2,400厘， 比法例规定上限48厘高出50倍，市民一但借取高利贷，基本上等同跌入一个借贷陷阱，只会被高利贷集团不断敲诈金钱，得不偿失。

新界南总区反三合会行动组总督察顾文佳续称，现阶段调查显示至少12名事主曾经向上述高利贷及无牌放债集团借钱。由于急需资金周转，事主会于与高利贷集团成员见面， 提供自己身份证、住址证明及家人的个人资料作为担保，然后即场获得现金贷款。

鉴于事主信贷纪录欠佳，未能够向一般银行或财务公司申请借贷，而该高利贷集团正以「免入息证明」、「特快批核」及「即时现金贷款」的运作模式作为招徕，因此能吸引事主借取低放款门槛的高利贷。

此外， 部分事主向高利贷集团借款金额不高，以其中一项借款为例，事主获批10000元，其中2000元被扣起作为手续费，实收8000元，每月却支付2000元利息。根本完全没有偿还任何本金，上述「还息唔还本」的贷款年利率，其实已经高达600厘， 比法定规限高出约13倍。直至事主后来再无能力还款，始如梦初醒，发现自己跌入高利贷集团圈套，堕入负债深渊。

此时高利贷集团便进行电话恐吓，上门淋红油，甚至透过向999报案中心虚报紧急案件，使警察及其他救援人员到事主住所上门调查，从而骚扰事主及其家人，最终迫令事主或其家人还钱，以谋取暴利。

警方期后成功锁定该高利贷及无牌放债集团，集团骨干成员会招揽下线，开设傀儡户口，以收取还款，亦会透过不法途径，取得已经实名登记的电话卡予其他不法人士进行电话恐吓及虚报紧急案件，并上门淋红油。

新界南总区刑事部近日展开拘捕行动，共拘捕14人，年龄介乎25至68岁，当中包括3名骨干成员，6名傀儡户口持有人，以及5名集团成员，部分人士有黑社会背景， 涉及罪名包括，「无牌放债」、 「以过高利率放债」、「浪费警力」、「刑事毁坏」、 「刑事恐吓」以及「洗黑钱」。

调查显示， 有关集团共操控8个傀儡户口， 并于2024至2025年间， 处理近2900万犯罪得益， 警方会继续调查工作。警方相信今次行动，已经成功瓦解 一个由黑社会操纵的高利贷及无牌放债集团。

新界南总区防止罪案办公室总督察曹世梁补充，今次非法收数案件发生地点集中于住宅单位，不单止影响个别住户安宁，更对大厦公共安全构成威胁。因此，新界南总区刑事总部一直与物业管理前线有紧密合作，包括「 实战测试」，为保持警觉性，警方会不定期派出同事乔装可疑人士，尝试进入区内大厦，测试保安员会否查问，能否准确记录访客资料，过往有不少警觉性高，尽忠职守保安员，能成功截停准备进行非法收数者，直接协助警方破案。

另外，今次行动发现犯罪集团利用傀儡户口清洗黑钱，警方提醒所有市民，网上有好多标榜「揾快钱」机会，声称「借个户口过吓数， 轻松赚几千」 或者「乜都唔使做坐喺度收钱」。只要你将自己银行户口交予他人操控，已极有可能触犯 有《组织及严重罪行条例》中的「洗黑钱」罪。