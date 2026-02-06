Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│将军澳唐明苑22岁女子堕楼 当场不治

突发
更新时间：11:50 2026-02-06 HKT
发布时间：11:50 2026-02-06 HKT

将军澳唐明苑唐富阁，今（6日）早上10时44分，一名女子由高处堕下，倒卧地面，救护员接报到场，经检验后证实女事主当场不治。警方经调查后证实女事主姓郑(22岁)，相信她从上址一天台堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主有情绪病纪录。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

