珍惜生命│将军澳唐明苑女子堕楼 当场不治
更新时间：11:50 2026-02-06 HKT
发布时间：11:50 2026-02-06 HKT
发布时间：11:50 2026-02-06 HKT
将军澳唐明苑唐富阁，今（6日）早上10时44分，一名女子由高处堕下，倒卧地面，救护员接报到场，经检验后证实女事主当场不治。警方正调查其身份及堕楼原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
2026-02-05 10:37 HKT
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
2026-02-05 12:19 HKT