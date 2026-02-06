Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃湾西站车厢有充电器著火冒烟 疏散400乘客下车

突发
更新时间：09:09 2026-02-06 HKT
发布时间：09:09 2026-02-06 HKT

今(6日)早上8时35分，港铁荃湾西站，列车车厢内有乘客充电器起火，其间疏散约400名乘客到月台，事件中无人受伤。事缘在荃湾西站2号月台往乌溪沙方向， 车厢中一名青年乘客袋中的10000mAh尿袋突冒烟，事主表示买了个多月，放在斜孭袋中突冒烟，其后自行救熄。

车厢有白烟冒出 乘客呛喉咳嗽

有读者表示，乘搭屯马线由锦上路开往荃湾不久，车箱传来异味似烧著东西，有人按紧急掣，向车长表示有烧著东西的异味。其后，车厢渐渐冒出轻微白烟，不断有乘客咳嗽，有乘客开紧急通风窗散烟，并呼吁隔壁车厢乘客也开窗，车内乘客都保持冷静。列车驶至荃湾西站，未有即时广播叫人下车， 但一半乘客已下车，过半分钟后始有广播叫乘客下车，下车后， 月台仍弥漫烧㶶味。

网民分享经历 白烟极速升起 有几秒唞唔到气

有网民在社交平台分享经历，指在西铁锦上路到荃湾西站时，突然有人尖叫，「见到白烟极速升起，啲烟都几浓，有几秒系唞唔到气嘅感觉，差啲以为自己下一秒会black out，好彩有好多冷静嘅香港人，我完全醒唔起要拎灭火筒同埋揿掣揾司机」。「好彩大家无事，大家都好配合，女人大叫要灭火筒，有人帮手喷 ，职员都好快荃西等候紧。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
20小时前
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
12小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
23小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
23小时前
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
影视圈
13小时前
爱泼斯坦案｜惊揭英已故名媛「组建佳丽群组」 暗示多为人妻愿抛夫弃子
即时国际
3小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
2026-02-05 06:00 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
20小时前