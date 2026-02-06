荃湾西站车厢有充电器著火冒烟 疏散400乘客下车

今(6日)早上8时35分，港铁荃湾西站，列车车厢内有乘客充电器起火，其间疏散约400名乘客到月台，事件中无人受伤。事缘在荃湾西站2号月台往乌溪沙方向， 车厢中一名青年乘客袋中的10000mAh尿袋突冒烟，事主表示买了个多月，放在斜孭袋中突冒烟，其后自行救熄。

车厢有白烟冒出 乘客呛喉咳嗽

有读者表示，乘搭屯马线由锦上路开往荃湾不久，车箱传来异味似烧著东西，有人按紧急掣，向车长表示有烧著东西的异味。其后，车厢渐渐冒出轻微白烟，不断有乘客咳嗽，有乘客开紧急通风窗散烟，并呼吁隔壁车厢乘客也开窗，车内乘客都保持冷静。列车驶至荃湾西站，未有即时广播叫人下车， 但一半乘客已下车，过半分钟后始有广播叫乘客下车，下车后， 月台仍弥漫烧㶶味。

网民分享经历 白烟极速升起 有几秒唞唔到气

有网民在社交平台分享经历，指在西铁锦上路到荃湾西站时，突然有人尖叫，「见到白烟极速升起，啲烟都几浓，有几秒系唞唔到气嘅感觉，差啲以为自己下一秒会black out，好彩有好多冷静嘅香港人，我完全醒唔起要拎灭火筒同埋揿掣揾司机」。「好彩大家无事，大家都好配合，女人大叫要灭火筒，有人帮手喷 ，职员都好快荃西等候紧。」