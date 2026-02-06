珍惜生命│牛头角彩盈邨31岁男子堕楼 倒卧平台当场气绝

牛头角发生堕楼命案。今日（6日）凌晨零时许，彩盈邨盈乐楼保安员巡逻期间，赫然发现一名男子倒卧在建筑物平台位置，怀疑从高处堕下，随即报警求助。救援人员赶抵现场，经检查后证实该名男子已当场气绝。

警方经初步调查，证实死者为一名31岁姓区男子。相信事主是由盈乐楼一单位堕下。警员在现场进行搜证，未有检获遗书。

警方将案件列作「有人从高处堕下」处理，死者的确实死因仍有待法医进行验尸后方能确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk