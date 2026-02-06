泰国抵港男行李藏$90万大麻花及私烟 机场海关清关截获

海关周四（5日）在香港国际机场侦破一宗涉嫌利用行李贩毒的案件。一名从泰国飞抵本港的男旅客，被清关人员在其行李中搜出约4.5公斤怀疑大麻花，估计市值约90万元，同时检获少量未完税香烟。涉案男子随即被捕，海关正就毒品来源及去向展开深入调查。

海关表示，涉案的47岁男旅客于周四由泰国苏梅岛乘飞机抵港。海关人员在其入境清关时，发现其行李袋内藏有该批怀疑大麻花，总重约4.5公斤，另有81支未完税私烟。海关遂以涉嫌「贩运危险药物」及违反《应课税品条例》将其拘捕。

海关强调，会继续根据情报分析及风险管理原则，重点挑选来自高风险地区的旅客进行检查，以有效打击跨境贩毒活动。海关同时向市民呼吁，切勿贪图利益而参与贩毒，亦不要在未确定物品属性的情况下，贸然代人运送受管制物品进出香港。

根据本港法例，贩运危险药物最高可被判处罚款500万元及终身监禁；而进口或处理私烟，一经定罪，最高亦可被判罚款200万元及监禁7年。