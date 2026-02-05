龙虾湾谋杀案｜4年内至少4案疑犯潜逃泰国 包括禁锢泰妹卖淫案六旬男主脑

1989年西贡龙虾湾谋杀案，潜逃逾36年的62岁男疑犯梅耀强在泰国落网，今日（5日）遭递解出境，再押回香港被捕。翻查资料，由2023年至今，至少有4宗案件的疑犯在犯案后潜逃泰国，当中包括2023年有泰籍女子被诱骗来港打工，实遭逼良为娼。警方其后拘捕多名男女，包括女主脑「庙街皇后」及其女儿，其中66岁男主脑一度潜逃泰国，但经港泰两地交流情报后，最终被遣返香港。

根据香港律政司公告，截至2025年9月26日，现时与本港有移交逃犯协定的国家包括：捷克、印度、印尼、马来西亚、菲律宾、葡萄牙、韩国、新加坡、南非、斯里兰卡 10 国，而泰国与香港有移交罪犯及合作执行判刑协定，并于2000年8月9日生效。

2023年 泰籍女子被诱来港卖淫案

2023年2月，警方发现两名泰籍女子被诱骗来港打工，之后遭禁锢在油麻地庙街强迫提供性服务。警方其后拘捕6人，包括女主脑「庙街皇后」及其女儿，当中一名66岁男主脑曾一度潜逃泰国，但经港泰两地交流情报后，最终被遣返香港。

2025年 元朗喜业街斩人案

2025年1月，4青年男女在元朗宏业西街一工厦楼上酒吧消遣，之后计划到喜业街截乘的士离开，讵料遭群煞分乘4车闸停围堵，至少13刀手跳车追斩两男，最终酿成一名24岁有黑帮背景的男子死亡，另一名28岁男子身受重伤。警方拘捕至少20人，其中3人在犯案后试图买机票潜逃，惟警方及时在香港机场截获一人，其余2人则抵达曼谷机场后被拒入境，再由泰国当局通报后，由港警方带回香港。

2025年 火炭斩人血案

2025年3月，绰号「蛤蟆东」的52岁姓谭黑帮男子，被人狂斩多刀身亡。警方事后拘捕2男1女，包括策划血案的黑帮姓黄父子主谋及协助男友潜逃的28岁女子，两名刀手、一名睇水男和一名驾的士接载刀手的车手，在案发后潜逃。其中一名25岁男刀手犯案后乘坐飞机前往泰国，并与泰国女友入住芭堤雅一单位，香港当局寻求泰国皇家警察的合作，将他拘捕并递解出境，之后再押回香港受审。

2025年 尖沙咀二手名牌袋迷晕劫案

2025年6月，一名贼人进入赫德道2A号一商厦楼上名牌袋店内，迷晕及绑起一名49岁女子，掠去约300万元手袋。疑犯犯案后火速带同赃物乘飞机前往曼谷，泰国执法部门将他截获，其后遣返香港。