Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新春将至警西贡海陆空巡逻反爆窃 主干道高姿态巡逻设路障查车

突发
更新时间：19:36 2026-02-05 HKT
发布时间：19:36 2026-02-05 HKT

西贡分区警务人员于昨日（4日）起展开代号「卷声」（MICROLLER）的海陆空反爆窃行动。行动期间，西贡分区乡村巡逻队人员联同东九龙冲锋队、机动部队、水警东分区及警犬队高调巡查区内爆窃案黑点，于海岸巡逻及搜查山岭可供不法分子匿藏的地点。人员亦于西贡市中心及区内主要干道进行高姿态巡逻，并在不同时段于策略位置设立路障，截查可疑车辆。东九龙总区无人机队及飞行服务队亦配合行动进行高空巡逻。

西贡分区警务人员于昨日起展开代号「卷声」（MICROLLER）的海陆空反爆窃行动。警方提供
西贡分区警务人员于昨日起展开代号「卷声」（MICROLLER）的海陆空反爆窃行动。警方提供
西贡分区警务人员于昨日起展开代号「卷声」（MICROLLER）的海陆空反爆窃行动。警方提供
西贡分区警务人员于昨日起展开代号「卷声」（MICROLLER）的海陆空反爆窃行动。警方提供
西贡分区警务人员于昨日起展开代号「卷声」（MICROLLER）的海陆空反爆窃行动。警方提供
西贡分区警务人员于昨日起展开代号「卷声」（MICROLLER）的海陆空反爆窃行动。警方提供


为加强警民合作、提高居民防罪意识及深化邻里守望关系，黄大仙警区警民关系组人员于区内展开防罪宣传及教育活动，并邀请居民参与西贡分区推行的「西贡邻里守望计划」。该计划透过即时通讯程式向已登记的区内居民发放最新防罪资讯，提高居民警觉性和防罪意识。

西贡分区警务人员将继续保持与社区的紧密沟通，加强警民合作，并采取情报主导及策略性部署，配合高调巡逻及与其他部门联合行动，携手打击罪案，保障市民生命财产安全。随著新春将至，警方提醒市民及物业管理保安人员加强住宅保安措施，妥善保管贵重财物，以免成为匪徒目标。如发现任何可疑人，请立即致电九九九报警求助。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
6小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
8小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
12小时前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
4小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
9小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
02:36
龙虾湾谋杀案｜62岁案件主谋隐姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被发现行踪
突发
2小时前
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
8小时前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
4小时前