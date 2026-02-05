新春将至警西贡海陆空巡逻反爆窃 主干道高姿态巡逻设路障查车

西贡分区警务人员于昨日（4日）起展开代号「卷声」（MICROLLER）的海陆空反爆窃行动。行动期间，西贡分区乡村巡逻队人员联同东九龙冲锋队、机动部队、水警东分区及警犬队高调巡查区内爆窃案黑点，于海岸巡逻及搜查山岭可供不法分子匿藏的地点。人员亦于西贡市中心及区内主要干道进行高姿态巡逻，并在不同时段于策略位置设立路障，截查可疑车辆。东九龙总区无人机队及飞行服务队亦配合行动进行高空巡逻。

为加强警民合作、提高居民防罪意识及深化邻里守望关系，黄大仙警区警民关系组人员于区内展开防罪宣传及教育活动，并邀请居民参与西贡分区推行的「西贡邻里守望计划」。该计划透过即时通讯程式向已登记的区内居民发放最新防罪资讯，提高居民警觉性和防罪意识。



西贡分区警务人员将继续保持与社区的紧密沟通，加强警民合作，并采取情报主导及策略性部署，配合高调巡逻及与其他部门联合行动，携手打击罪案，保障市民生命财产安全。随著新春将至，警方提醒市民及物业管理保安人员加强住宅保安措施，妥善保管贵重财物，以免成为匪徒目标。如发现任何可疑人，请立即致电九九九报警求助。