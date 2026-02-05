Customs YES走入校园推广国民教育 以互动方式介绍海关工作

海关Customs YES于去年11月至今年1月分别到美孚保良局唐乃勤初中书院及北角中华基督教会桂华山中学，向超过150位学生推广国民教育。活动结合讲座、互动游戏及现场示范，让同学以轻松、有趣的方式，让大家认识海关工作及国家安全。

活动首先以海关工作讲座揭开序幕，由国安大使以生动有趣的互动方式，带领同学了解国家安全知识；跨部门反恐专责组人员亦讲解日常生活中如何提高警觉，识别可疑人物及物品，以及传递「闪、避、求」及「见疑即报」讯息。最后压轴登场的是海关搜查犬示范，即场示范如何搜索违禁品。

去年11月活动期间，Customs YES 宣传车亦停泊在校园内，让同学体验 VR 反走私游戏，了解海关人员如何追查并阻截违禁品。扭蛋机亦大受欢迎，里面有关于国民教育、海关工作的小问题及游戏，同学反应踊跃、表现出色，成功过关取得不少纪念品。