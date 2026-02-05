Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

龙虾湾谋杀案｜周一鸣感谢泰警协助 指疑犯非法居留泰国 已被递解出境

突发
更新时间：17:10 2026-02-05 HKT
发布时间：17:10 2026-02-05 HKT

1989年西贡龙虾湾发生凶杀案，62岁主犯梅耀强潜逃37年后，于本周一（2日）在泰国曼谷落网。警务处处长周一鸣访问泰国后，在赤𫚭角的香港国际机场会见传媒。他指疑犯无任何证明文件，亦非合法在泰国居留，已被泰国警方递解出境，现正回港接受调查。

周一鸣指疑犯无任何证明文件，亦非合法在泰国居留，已被泰国警方递解出境。卢江球摄
周一鸣感谢泰国警方协助两宗案件，分别为2025年尖沙咀劫案及1989年龙虾湾凶杀案。他指1989年的凶杀案中，其中一人潜逃37年，他无任何证明文件，亦非法在泰国居留，已被泰国警方递解出境，现正返回香港接受调查。由于疑犯当年无离境纪录，相信偷渡离港，但潜逃多年，样貌有所转变，需要时间作分析核实，经两地互相交换情报，加上曾发「红色通缉令」，对比指模后，有人承认是相关人士，惟是否承认与案有关，需作详细了解。

相关新闻：1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港

周一鸣感谢泰国皇家警察的协助，指两宗案件如没有他们的协助，不会如此成功，又多谢同事多年来锲而不舍。他指今次礼节性拜访，与警察总长会面，又与中央调查局作深入交流，包括警政工作的科技，包括使用无人机、闭路电视等，同时分享香港警方在智慧警政下的成果，希望两地将来有更多协作，互相派员训练。

