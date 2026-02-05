龙虾湾谋杀案｜周一鸣向泰警发感谢信助破两案 强调对严重刑事案追究到底

1989年西贡龙虾湾发生凶杀案，62岁主犯梅耀强潜逃37年后，于本周一（2日）在泰国曼谷落网。警务处处长周一鸣率领警队代表团在2月3至5日访问泰国曼谷，拜访泰国皇家警察不同单位，探讨进一步加强两地在警务领域和专业培训的合作，并就泰国警方于两宗在港发生的严重案件提供的协助表达感谢。今日（5日）周一鸣在赤𫚭角的香港国际机场会见传媒，指疑犯被捕时无任何证明文件，亦非合法在泰国居留，已被泰国警方递解出境，现正回港接受调查。

周一鸣指疑犯无任何证明文件，亦非合法在泰国居留，已被泰国警方递解出境。卢江球摄

周一鸣指由于疑犯当年无离境纪录，相信偷渡离港，但潜逃多年，样貌有所转变，需要时间作分析核实，经两地互相交换情报，加上曾发「红色通缉令」，对比指模后，有人承认是相关人士，惟是否承认与案有关，需作详细了解。他指与律政司审视后，有足够证据检控该名疑犯，强调警方对严重刑事案件会追究到底。

相关新闻：1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港

另外，撞车碰瓷诈骗事件有突破进展，警方昨(4日)以涉嫌串谋诈骗拘捕一对索偿夫妇及两名医生。周一鸣表示警方会尽快交代下一步行动，他又批评有关行为令市民不齿，涉案者亦应感到耻辱。

周一鸣昨日（4日）礼节性拜访泰国皇家警察总长 Kittharath Punpetch，就双方关注的事宜交流，探讨强化两地警务合作及情报交流，共同打击罪案，维护社会治安。会面期间，周一鸣对泰国警方在重大跨境案件中密切配合与高效执法深表谢意，包括在泰国警方协助下，香港警方逮捕一名涉及一宗发生于1989年的谋杀案并潜逃多年的疑犯。周一鸣亦向泰国警方颁发感谢信，感谢泰国警方应香港警方要求，就一宗2025年6月发生的行劫案全力提供协助，疑犯迅速在泰国落网。



访问泰国期间，周一鸣与代表团参观泰国皇家警察中央调查局，了解该局最新的警务发展，他亦分享香港警方推行智慧警政，包括利用闭路电视和无人机进行防范和侦查罪案的成效。此外，他们亦到访反网络诈骗中心和警察培训部门，双方就打击诈骗犯罪活动及警务专业发展培训，交流经验和探讨加强合作。