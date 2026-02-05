龙虾湾谋杀案｜62岁疑犯为案中主谋 隐姓埋名匿藏曼谷多年 今押返港涉谋杀被捕

1989年西贡龙虾湾发生轰动一时的「五花大绑」凶杀案，62岁主犯梅耀强潜逃37年后，于本周一（2日）在泰国曼谷落网，并于今日（5日）被押解返港。警方指他为案中主谋，犯案后透过非法途经离港，之后隐姓埋名匿藏曼谷。去年12月，泰国警方通知香港警方，指在曼谷发现其行踪，确实其非法居留的身份，遂在2月2日将他拘捕，并递解出境。他被捕时身上没有证明文件。

警方表示，1989年8月31日西贡龙虾湾发生凶杀案，死者为一名25岁中国籍男子，被发现时他半身埋在沙石堆中，头部及手脚被尼龙绳及胶纸捆绑，法医经检查后，证实死者头骨破裂，头颅内部受损并窒息致死。警方锁定4名男子身份，于案发当日及翌日在香港拘捕其中两人，而第三名疑犯亦在2000年落网。3名被捕人士，其中2人被判谋杀及误杀罪成，分别处终身及8年监禁。

东九龙总区刑事部（行动）警司黄奕隆（左）及东九龙总区重案组第一队主管总督察邬凯宁（右）交代案情。

至于第四名疑犯为案中主谋，他在案发第二日透过非法途经离港，经长时间调查得悉，他隐姓埋名匿藏曼谷，一直在国际刑警「红色通缉令」的名单之上。香港警方寻求泰国警察协助，在去年12月，泰警得知他在曼谷的行踪，确定其非法居留的身份，遂在2月2日将他拘捕，并以当地入境条例递解出境。疑犯被捕时身上无身份证明文件，在当地逗留当地30多年，他今日被押回香港，香港警方随即以谋杀罪名将他拘捕。

东九龙总区刑事部（行动）警司黄奕隆指，案件发生至今已37年，警方一直没有松懈并搜集证据，多年努力终得到回报，彰显正义，为死者沉冤得雪。

当年案件的报道。

《曼谷邮报》（Bangkok Post）等当地传媒昨日（2月4日）报道，香港男子梅耀强于本周一在曼谷农卓区被捕。曼谷刑事侦查局副局长内提维·塔纳西尼提库尔（Netiwit Thanasitnitikul）警上校表示，梅耀强是在农卓区一住宅内被捕，今次逮捕行动是应香港政府要求而进行，又指香港政府一直追捕该名疑犯，他涉嫌与1989年香港一宗谋杀案有关，是4名涉案疑犯中的最后一人。

当地报道引述先前被捕的疑犯声称，梅耀强用铲子杀害受害者，并将尸体埋葬在香港。香港政府认为，梅已于1994年逃往泰国。报道续指梅耀强在被捕时身上没有任何身份证明文件，警方查问他时，他承认自己就是香港被通缉的梅耀强，并向警方供称自己于1994年抵达泰国后，在北榄府开了一家小工厂，并娶了一位泰国妻子，育有三名孩子。不过，泰国警方相信疑犯在该国开了一家餐厅。

报道指疑犯拒绝就香港发生的谋杀案发表评论，他已被控非法入境，由当局安排引渡程序。

当年其中一名龙虾湾谋杀案疑犯被警方拘捕。资料图片

翻查资料，1989年8月31日西贡龙虾湾发生一宗五花大绑命案。当年刚出狱的梅耀强，指被朋友雷育才（26岁）冤枉而坐监，于是找来同学杨国翔等3人帮他报仇。案发当日4人诱骗任酒楼待应的雷育才到龙虾湾，雷其后遭人用铁铲毒打20分钟，更被人用尼龙绳反绑、以塑胶袋封头，在沙滩挖洞埋葬。

当年任职酒楼部长的杨国翔替友出头犯下谋杀后，先后逃到泰国及内地工作，潜逃10年后在内地落网，被解返港应讯，至2001年被裁定谋杀罪成，判终身监禁。而梅耀强一直潜逃，案中另外两人则在案发后不久被捕受审。其中一人蔡天成因误杀罪成被判囚8年，早已刑满释放；另一人孙伟立则罪名不成立获释。

