珍惜生命｜天秀路游泳池男子危坐天台 扰攘近一句钟获救送院

突发
更新时间：11:02 2026-02-05 HKT
发布时间：11:02 2026-02-05 HKT

今日（5日）早上9时28分，天水围天秀路游泳池一名男子被发现走上游泳池大楼的天台，坐在4楼的天台边缘。警方及消防员接报到场，谈判专家不断游说事主返回安全地方，惟久久未果。事件最后扰攘近1小时，事主才态度软化，最后获救没有受伤，由救护车送院检查。警方正调查事件原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

