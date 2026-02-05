珍惜生命｜天秀路游泳池男子危坐天台 扰攘近一句钟获救送院

今日（5日）早上9时28分，天水围天秀路游泳池一名男子被发现走上游泳池大楼的天台，坐在4楼的天台边缘。警方及消防员接报到场，谈判专家不断游说事主返回安全地方，惟久久未果。事件最后扰攘近1小时，事主才态度软化，最后获救没有受伤，由救护车送院检查。警方正调查事件原因。

