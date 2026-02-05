珍惜生命｜理工大学校园青年平台堕下 送院不治

香港理工大学有人堕楼。今日（5日）凌晨约1时，警方接获漆咸道南181号香港理工大学的保安员报案，指一名年约20岁的男子昏迷倒卧在大厦平台，怀疑他从高处堕下。

救护员接报到场，男子昏迷被送往伊利沙伯医院，惟经抢救后不治。

现场为理大建设及环境学院对开，地上遗留一对拖鞋及血迹。警方于现场没有检获遗书，经初步调查证实死者是该校的22岁姓李四年级学生，并在大楼6楼空中花园的石壆发现属于事主的鞋印，相信他从该平台堕下。案件仍在调查中，其死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk